star.com.tr 21 Nisan 2020 Salı 20:42 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 20:53

Meksika Cumhurbaşkanı Obrador, koronavirüs pandemisi boyunca uyuşturucu kartellerinin yardım kutuları dağıttığını kabul etti, onları yiyecek dağıtmak yerine, şiddete son vermeye çağırdı.

Suçluların, daha iyi davranmalarını isteyen Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, pazartesi günü yaptığı açıklamada, temel yiyecekler ve temizlik malzemeleriyle dolu kutuların bu süreçte yardımcı olmadığını söyledi.

Lopez Obrador, gerçekleştirdiği basın toplantısında muhabirlere, "Bu suç örgütlerinin dağıttığı yardım paketleri faydalı değil. Faydalı olacak şey onların kötü davranışlarına son vermesidir." şeklinde konuştu.

Geçen hafta sosyal medyada paylaşılan videolarda, tutuklu uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın (‘El Chapo’) kızlarından biri olan Alejandrina'nın kurduğu "El Chapo 701" isimli markanın logosunda Guzman’ın görüntüsü bulunan, makarna, pilav, yağ ve tuvalet kağıdı içeren kutular dağıtırken görüntülendi.

Şirketin, Alejandrina’yı, Chapo’nun yüzünün bulunduğu siyah bir maske takıp yardım kutuları dağıtırken gösterdiği bir Facebook paylaşımında "Biz çalışıyor ve katkıda bulunuyoruz. Sizi evlerinizde ziyaret etmek ve Chapo’nun bağışlarını size ulaştırmak büyük bir zevkti." yazıyordu. Bu paylaşım daha sonrasında şirketin sayfasından kaldırıldı.

Guzman bağlatılı Sinaloa karteli haricinde, Jalisco Yeni Nesil Karteli ve Los Durango kartellerinin de içinde bulunduğu diğer çeteler de fakir hanelere yardımda bulundu.

Pazartesi sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda iki tarafın ağır silahlı üyeleri, içinde tuvalet kağıdı ve şampuan bulunan kutular dağıtılırken görüntülendi.

El Chapo’nun oğlunun bir suç operasyonunun başına geçtiği söylense de, Alejandrina’nın sahip olduğu El Chapo 701’in yasadışı faaliyetlerde bulunduğuna dair bir işaret yok.

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