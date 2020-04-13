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Dünya

Cezayir'de koronavirüs vaka sayısı artıyor: İlaç stokluyorlar

Cezayir'de 293 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam vaka sayısı bin 914'e yükseldi.

IHA13 Nisan 2020 Pazartesi 10:40 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 10:41
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Kuzey Afrika ülkesi Cezayir’de 293 kişi korona nedeniyle hayatını kaybetti. Cezayir Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, 89 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkede korona virüs vakası bin 914’e ulaştığı belirtildi.

Virüsün kontrol altına alınması için ülkedeki yetkililer harekete geçerek kısıtlamaları uyguladı. Sağlık Bakanı Abd al-Rahman Bin Bouzid, dün 15 milyondan fazla maske, 100 solunum cihazı, sağlık ekipleri için özel kıyafet, koruyucu gözlük ve maske satın alındığını açıkladı. Bin Bouzid, ülkedeki ilaç stokunun arttırıldığını açıkladı. Korona virüs tedavisinde kullanılmasına izin verilen sıtma ilacı klorokin ilacının stok seviyesinin arttığını vurgulayan Bakan, ülkede 300 bin fazla klorokin ilacı bulunduğunu söyledi. Bin Bouzid, “Tüm ülkeler gibi korona virüsüne karşı alınan tedbirleri arttırmaya devam edeceğiz. Gerekli tüm malzemeleri, ilaçları sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan klorokin, Fransa, Fas dahil olmak üzere Cezayir’de koronavirüs tedavisinde kullanılıyor. Klorokin, Dünya Sağlık Örgütünün Temel İlaçlar Listesi’nde yer almaktadır.

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