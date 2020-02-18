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Dünya

Çekya'da kuş gribi nedeniyle 130 bin tavuk itlaf ediliyor

Çekya'nın Pardubice kentine bağlı Slepotice kasabasında, kuş gribi (H5N8) nedeniyle yaklaşık 7 bin hindi ve 130 bin tavuğun itlafına başlandı.

AA18 Şubat 2020 Salı16:03 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 16:03

Çekya Radyosu’nun haberinde, ülkenin doğusunda yer alan Slepotice kasabasındaki bir çiftlikte önceki gün kuş gribi salgınının tespit edildiği, kuş gribi virüsü bulaşmış hayvanların itlaf edilme işlemine başlandığı bildirildi.

Haberde, virüs bulaşan yaklaşık 7 bin hindi ve 130 bin tavuğun, 21 Şubat Cuma gününe kadar tamamen itlaf edileceği ifade edilirken söz konusu çiftliğin karantinaya alındığı belirtildi.

Ülkede 3 yıl sonra yeniden kuş gribi vakasının tespit edilmesinin kaygılara yol açtığı vurgulanan haberde, uzmanların, kuş gribinin tespit edildiği bölgedeki diğer çiftliklerde, kanatlı hayvanlara yönelik de testler yaptığı kaydedildi.

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