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Dünya

O ülkede Türkler koronavirüse karşı bedava maske dağıttı

Malezya'da yaşayan bir grup Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske dağıttı.

AA11 Nisan 2020 Cumartesi 07:16 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 07:16
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MÜSİAD Malezya üyeleri, başkent Kuala Lumpur'daki bir alışveriş merkezinde temel ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapan halka bedava maske verdi. Kurulan stanttan maskelerini alanlar, MÜSİAD üyelerine teşekkür ederek evlerine döndü.

AA muhabirine konuşan MÜSİAD Malezya yöneticilerinden Mustafa Aydemir, bu zor zamanda herkesin görevi başındaki sağlık çalışanı ve güvenlik güçleriyle işbirliği içinde olması gerektiğini belirterek "Başta Türk vatandaşlarımıza ve Malezyalılara, kısmi sokağa çıkma yasağı sürecinde MÜSİAD Malezya olarak moral vermek için ufak bir hediye takdiminde bulunmak istedik." dedi.

Aydemir, mevcut süreçte Malezya'da bulunan Türk vatandaşlarına ihtiyaç dahilinde her türlü yardımda bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

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