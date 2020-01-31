AA 31.01.2020 07:12 - Güncelleme: 31.01.2020 07:12

Bakanlık, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs sebebiyle Çin'e ilişkin seyahat tavsiyesini 4. dereceye çıkardı.

Yapılan açıklamada, "Çin geneline yayılan koronavirüs salgını sebebiyle Çin'e gitmeyin. Turistler, uygulanabilecek ani seyahat kısıtlamalarına hazırlıklı olmalıdır. Hava yolu şirketleri Çin'e giden ve Çin'den gelen seferleri azalttı veya askıya aldı." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus ise dün salgın sebebiyle Çin'de bulunan personel ve sivil vatandaşların ülkeden tahliye edildiğini açıklamıştı.

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.