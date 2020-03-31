Obrador'un koronavirüse karşı tedbirli olmaması tepki çekti

AA 31 Mart 2020 Salı 15:53 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 15:53

Independent'ın haberine göre, Obrador hafta sonu Sinaloa eyaletini ziyareti sırasında kendisiyle görüşmek isteyen ve bir aracın içinde oturan 92 yaşındaki Maria Consuelo Loera ile el sıkıştı.

Buluşma anının videosu sosyal medyada yayımlandı. Videoda, Obrador'un Guzman'ın annesini araçtan inmemesi için uyardığı ve "Mektubunuzu aldım." dediği duyuluyor. Obrador'un daha sonra Guzman ailesinin temsilcisi Jose Luis Gonzalez Meza ile yan yana yürüdüğü görülüyor.

Meksikalılar, Obrador'un Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uymaması ve risk grubundaki biriyle el sıkışmasına tepki gösterirken, Devlet Başkanı'nın el sıkıştığı kişinin uyuşturucu baronunun annesi olması da Twitter'da "Narco President" (Narko Devlet Başkanı) ifadesini başlıca gündem maddesi haline getirdi.

Muhalif Ulusal Eylem Parti senatörlerinden yapılan ortak açıklamada, "Devlet Başkanı, gezilerini iptal etmek ve Kovid-19'un neden olduğu ciddi kriz ile meşgul olmak yerine bir uyuşturucu kaçakçısının annesiyle görüşmeye öncelik verdi." ifadesi kullanıldı.

Meksikalı gazeteci Pascal Beltran del Rio da Twitter hesabında Obrador'un "birden fazla açıdan sağlıklı mesafeyi korumakta" başarısız olduğu yorumunu paylaştı.

Meksika Sağlık Bakanı Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, 28 Mart'ta Kovid-19 salgını nedeniyle halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapmıştı.

Meksika Devlet Başkanı Obrador'un geçen haftalarda yine kendi bakanlarının ve sağlık çalışanlarının sosyal mesafe ve el sıkışmama tavsiyelerine kulak asmadığı, destekçileriyle kucaklaştığı ve çocukları öptüğü görülmüştü.

Obrador, Lopez-Gatell'in çağrısı üzerine Meksikalılara seslenerek "Evlerimizde olmak zorundayız. Güvenli mesafeyi korumalıyız." ifadesini kullanmıştı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ocak ayında da Guzman'ın bir zamanlar ülkede devlet başkanı kadar etkili olduğunu söylemişti.