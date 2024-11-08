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Dünya

Oğlu Gazze'de öldürülmüştü! İsrail'in yeni ABD Büyükelçisi belli oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Washington Büyükelçiliğine, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen topraklarda daha önce 'belediye başkanı' olarak görev yapmış Yechiel Leiter'i atadı.

AA8 Kasım 2024 Cuma 18:20 - Güncelleme:
Oğlu Gazze'de öldürülmüştü! İsrail'in yeni ABD Büyükelçisi belli oldu
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Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun Leiter'i, İsrail'in yeni Washington Büyükelçisi olarak atadığı belirtildi.

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Açıklamada, Leiter'in ABD doğumlu olduğu ve oğlu Moshe Yedidya Leiter'in 10 Kasım 2023'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü ifade edildi.

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Leiter'in Washington'daki görevine Donald Trump ABD Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra başlaması bekleniyor.

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İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARDA İKAMET EDİYOR

Öte yandan Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde, Leiter'in Batı Şeria'nın El Halil bölgesinde Filistinlilerden gasbedilen topraklarda daha önce belediye başkanlığı yaptığı belirtildi.

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Bunun yanı sıra İsrail'in yeni ABD Büyükelçisi'nin İsraillilerin Batı Şeria'da gasbettiği Filistin topraklarında faaliyet gösteren "Yesha Council" isimli kuruluşta görev aldığı kaydedildi.

"Jewish Inseder" isimli haber sitesine göre ise Leiter, halihazırda gasbedilen Filistin topraklarında ikamet ediyor.

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