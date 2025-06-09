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Dünya

Okinava Adası'ndaki Amerikan üssünde patlama meydana geldi

Japonya'nın Okinava Adası'nda bulunan ABD'nin Kadena Hava Üssü'nde patlama meydana geldiği bildirildi.

AA9 Haziran 2025 Pazartesi 08:13 - Güncelleme:
Okinava Adası'ndaki Amerikan üssünde patlama meydana geldi
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Kyodo'nun haberine göre, üssün Japon Öz Savunma Kuvvetlerine ait mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Bomba tasfiye işlemi sırasında gerçekleşen patlamada, 4 Japon askeri hafif yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre ise patlamanın ardından çevredeki yerleşim yerlerine ilişkin herhangi bir tahliye duyurusu yapılmadı.

ABD ile Japonya arasında İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerine sahne olan Okinava Adası, Japonya'nın 1952'de yeniden bağımsızlığını kazanmasının ardından ABD tarafından ilhak edilmiş, ardından 1972'de Japonya'ya iade edilmişti.

Ada, halen ABD'nin Japonya'daki askeri varlığının büyük bölümüne ev sahipliği yapıyor.

  • Okinava Adası
  • ABD üssü
  • patlama

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