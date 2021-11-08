Okinawa'daki ABD üssü taşınıyor!

AA 8 Kasım 2021 Pazartesi 09:13 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 09:13

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, Okinawa ziyaretinde, ABD Donanmasına ait Futenma Üssünün relokasyonuna yönelik yerel yetkililerle bir araya geldi.

Matsuno, üssün yer aldığı Ginowan ilçesi ve üssün yeniden konumlandırılacağı Nago ilçesi temsilcileriyle de görüştü.

Okinawa Valisi Tamaki Denny ile bir araya gelen Matsuno, yeniden konumlandırmanın hem Japonya-ABD ittifakının caydırıcılık kapasitelerini koruyacağını hem de yoğun nüfuslu Ginowan bölgesine yönelik lokal sorunları ortadan kaldıracağını belirtti.

Tamaki ise bölge sakinlerinin çoğunun yeniden konumlandırma projesine karşı olduğunu söyledi.

Üssün yerinin değiştirilmesinin yol açtığı tehditleri ortadan kaldırmadığını kaydeden Tamaki, relokasyona yönelik inşaat faaliyetlerinin durdurulmasını talep etti.