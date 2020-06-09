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Dünya

Oklahoma eyaletinde 12 saatte 7 deprem meydana geldi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Oklahoma eyaletinde, son 12 saatte 7 deprem meydana geldiği bildirildi.

AA09 Haziran 2020 Salı 07:42 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 07:45
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ABD'nin orta bölgesinde yer alan Oklahoma eyaletinde, pazar öğle saatlerinde başlayıp, pazartesi gününe sarkan 24 saatlik dilimin ilk 12 saatinde 7, son 24 saatlik sürede ise 8 deprem meydana geldiği belirtildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, ilki Kansas eyalet sınırında gerçekleştiği tespit edilen ve biri hariç, 2 şiddetinin altında bulunan depremlerde can kaybına rastlanmadı.

USGS'nin tespit ettiği kayıtlara göre, Oklahoma'da yaşanan ikinci depremin ise 2.9 şiddetinde ve bir gün içinde yaşanan 8 adetlik deprem serisinin en şiddetlisi olduğu aktarıldı.

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