15 Aralık 2025 Pazartesi
Dünya

Mezuniyetlerini kutlayacaklardı! Okul otobüsü uçurumdan yuvarlandı: Onlarca ölü ve yaralı var

Kolombiya'nın kuzeyindeki Sucre bölgesindeki Tolu kasabasında bir mezuniyet kutlamasına katılan öğrencileri taşıyan okul otobüsünün uçurumdan yuvarlandığı olayda 17 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

IHA15 Aralık 2025 Pazartesi 10:34 - Güncelleme:
Mezuniyetlerini kutlayacaklardı! Okul otobüsü uçurumdan yuvarlandı: Onlarca ölü ve yaralı var
ABONE OL

Kolombiya'nın Antioquia bölgesindeki Medellin kentinde bulunan Antiqueno Lisesi'nden öğrenciler, mezuniyetlerini kutlamak üzere Sucre bölgesindeki Tolu kasabasında bir etkinliğe katıldı. Öğrenciler, kutlamanın ardından Medellin'e dönmek üzere yola çıktı. Ancak öğrencileri taşıyan okul otobüsü yolculuk sırasında Remedios kasabası yakınlarında uçurumdan yuvarlandı.

OKUL OTOBÜSÜ UÇURUMDAN YUVARLANDI: 17 ÖLÜ, 20 YARALI

Antioquia Valisi Andres Julian sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trajik kazada 1 otobüs şoförü ile 16 öğrencinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını aktardı. Julian, cansız bedenlerin helikopter aracılığıyla Medellin'deki Tıp Hukuk Enstitüsü'ne getirildiğini ve Medellin'deki Bello Belediye Başkanı Lorena Gonzalez ile yakından işbirliğini sürdürdüklerini bildirdi. Bello'da ise kazada hayatını kaybedenler ve yaralananlar için mum ışığında birlik ve dayanışma sembolü olarak bir anma töreni düzenlendi.

  • okul otobüsü kazası
  • mezuniyet kutlaması
  • Tolu kasabası

