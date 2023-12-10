Okula sığınan Filistinliler İsrail'in katliamına uğradı! Hareket edenleri keskin nişancılarla hedef aldılar

Gazze'de insani aranın sona ermesinin ardından İsrail, 7 Ekim'de başlattığı kanlı saldırılarına devam ediyor.

İSRAİL ORDUSU, GAZZE'DE YERİNDEN EDİLEN FİLİSTİNLİLERİN SIĞINDIĞI OKULA BASKIN DÜZENLEDİ



Görgü tanıkları ve yerel medya kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya bölgesinde binlerce Filistinlinin saldırılardan kaçarak sığınmak zorunda kaldığı Halife bin Zayid Al Nahyan Okulu, İsrail güçleri tarafından baskına uğradı. Yüksek noktalara konuşlanan İsrailli keskin nişancılar da okulda hareket eden herkesi hedef alıyor. Okula sığınanlardan adını açıklamak istemeyen Filistinli bir kadın, yerel medyayla paylaştığı ses kaydında, "İsrail ordusu, 9 Aralık Cumartesi günü okula baskın düzenleyerek kadın ve çocukların yakınlardaki meydana gitmelerini istedi. Askerler daha sonra erkekleri okuldan alarak alıkoydu." ifadelerini kullandı.

Okula sığınan 15 yaş ve üstü erkeklerin İsrail askerleri tarafından alıkonulduğunu aktaran Filistinli kadın, meydana sürülen kadın ve çocukların aç ve susuz olarak soğukta bekletildiklerini belirtti. Filistinli İbrahim Ebu Riyaş isimli vatandaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Halife bin Zayid Al Nahyan Okuluna baskın düzenlediğine ve okula sığınan anne babası ile 2 kardeşinden haber alamadığına dikkati çekti. Söz konusu okulda 7 binden fazla yerinden edilmiş Filistinli arasında kadın, çocuk ve yaralıların olduğuna işaret eden Ebu Riyaş, İsrailli güçlerin okulu birkaç gün kuşatma altında tuttuktan sonra baskın yaptığını belirtti.

Filistinli İbrahim Ebu Riyaş isimli vatandaş da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Halife bin Zayid Al Nahyan Okuluna baskın düzenlediğine ve okula sığınan anne babası ile 2 kardeşinden haber alamadığına dikkati çekti. Söz konusu okulda 7 binden fazla yerinden edilmiş Filistinli arasında kadın, çocuk ve yaralıların olduğuna işaret eden Ebu Riyaş, İsrailli güçlerin okulu birkaç gün kuşatma altında tuttuktan sonra baskın yaptığını belirtti. Okula sığınan Filistinlilerin günlerden beri aç susuz ve tedaviden mahrum bırakıldıklarına vurgu yapan Ebu Riyaş, bu süre zarfında ölenlerin okul yerleşkesinde defnedildiğini aktardı. Ebu Riyaş, bölgedeki yapıların bombalanmasının ardından okula bu baskının yapıldığını belirtti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:22 İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 3 Filistinliyi yaraladı

02:39 İsrailli keskin nişancılar, Gazze'de ilaç temin etmeye çalışan sağlık yetkilisini yaraladı

01:45 Hamas, Yemen'deki İran destekli Husilerin "Kızıldeniz üzerinden İsrail'e giden gemilerin geçişini engelleme" tehdidini memnuniyetle karşıladı

01:24 İsrail ordusu, Gazze'de yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı okula baskın düzenledi

00:32 İsrail gazetesi: 7 Ekim'den bu yana 5 binden fazla İsrail askeri yaralandı

00:21 Netanyahu, ABD'nin "Gazze'de acil ateşkes" tasarısını veto etmesini memnuniyetle karşıladı