Okyanus tabanını haritasını onun şarkıları çizdirecek

DHA 16 Şubat 2021 Salı 17:18 - Güncelleme: 16 Şubat 2021 Salı 17:18

Bilim insanları, Fin balinası şarkılarının aslında Dünya'nın deniz tabanının yapısını ve bileşimini araştırmak için kullanılabilecek sismik veriler ürettiğini ortaya koydu.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nde jeofizikçi ve yüksek lisans araştırma görevlisi Václav Kuna "Ben bir sismologum ve Oregon sahilinin batısındaki Blanco Kırık Bölgesi'ndeki depremleri inceliyordum. Tesadüfen, verilerimizde Fin balinası ses kayıtları buldum ve sismolojik bakış açıma göre, bunların hava tabancasına benzer şekilde kullanılıp kullanılamayacağını merak ediyordum" dedi.

HAVA TABANCASI SESİ CANLILARA ZARAR VERİYOR

Hava tabancaları, bilim adamları tarafından okyanus tabanının haritalanması için tercih edilen sismik kaynak olarak biliniyor. Yapılan çalışmada hava tabancasından kaynaklanan büyük patlama seslerinin, deniz türleri özellikle de birbirleriyle iletişim kurmak ve yiyecek avlamak için ses kullanan balinalar ve yunuslar için yıkıcı olduğu ifade edildi.

Kuna yaptığı açıklamada "Sismik istasyonlar her türlü mekanik ses dalgalarını kaydediyor - depremler, okyanus dalgası gürültüsü, gemilerin motorları ... ve ayrıca balina şarkıları" dedi. Fin balinalarının şarkılarının henüz havalı tabancanın yerini alamayacağını ancak ileride yeterli teknolojiyle bunun mümkün olabileceği belirtildi.