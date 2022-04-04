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Dünya

Öldüren ikram! Ukrayna'dan 'zehirli kek' iddiası

Ukrayna, İzyum kentinde Ukraynalı sivillerce “ikram olarak” zehirli kek verilen 2 Rus askerinin öldüğünü, 28'inin ise yoğun bakımda olduğunu öne sürdü.

4 Nisan 2022 Pazartesi 08:09 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 08:09
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Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Baş Müdürlüğü, kuşatma altındaki Harkov'a bağlı İzyum kentinde Ukraynalı sivillerce "ikram olarak" zehirli kek verilen 2 Rus askerinin öldüğünü, 28'inin ise yoğun bakımda olduğunu iddia etti.

İstihbarat teşkilatının açıklamasında, söz konusu askerlerin Rus 3. Zırhlı Muhafız Birliği'nden olduğu belirtilirken, sivillerin zehirli alkol verdiği 500 Rus askerinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yetkililer, Moskova'nın bu vakaları "savaş dışı kayıplar" olarak kayda geçirdiğini söyledi. Söz konusu iddia, bağımsız olarak henüz doğrulanmadı.

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