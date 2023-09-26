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Dünya

Öldürüldüğü iddia edilen Rus komutan toplantıda görüntülendi

Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait karargaha düzenlediği saldırıda öldürdüğünü iddia ettiği Filo Komutanı Viktor Sokolov, Rusya Savunma Bakanlığı toplantısında görüntülendi.

IHA26 Eylül 2023 Salı 18:21 - Güncelleme:
Öldürüldüğü iddia edilen Rus komutan toplantıda görüntülendi
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Ukrayna'nın dün öldürdüğünü iddia ettiği komutan, Rusya Savunma Bakanlığı toplantısında görüntülendi. Ukrayna'nın geçtiğimiz hafta cuma günü Sivastopol şehrindeki Rusya'nın Karadeniz Filosu'na ait karargaha düzenlediği füze saldırısında öldürdüğünü iddia ettiği Rusya'nın Karadeniz Filosu Komutanı Viktor Sokolov, Rusya Savunma Bakanlığı toplantısına çevrimiçi olarak katıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığında düzenlenen toplantıda Sokolov'un da yer aldığı ve sağlıklı olduğu görüldü.

Ukrayna özel kuvvetleri ise yayınlanan görüntülere yanıt olarak, Rusya'nın Sokolov'un hayatta olduğu iddiasıyla söz konusu görüntüleri yayınlamak zorunda kaldığını belirterek, ilgili birimlerin Sokolov hakkındaki iddiaları araştırdığını belirtti.

Toplantının görüntüleri bugün paylaşılsa da tam olarak ne zaman düzenlendiğine dair net bir bilgi bulunmuyor.

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