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Dünya

Öldürülen DEAŞ elebaşının cesedi gömüldüğü yerden çıkarılarak ABD'ye teslim edildi

Suriye'nin güneyindeki askeri muhaliflerin Dera ilinde düzenlediği operasyonda öldürülen terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi'nin cesedi gömüldüğü yerden çıkarılarak ABD güçlerine teslim edildi.

AA19 Aralık 2022 Pazartesi 16:58 - Güncelleme:
Öldürülen DEAŞ elebaşının cesedi gömüldüğü yerden çıkarılarak ABD'ye teslim edildi
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14 Ekim'deki operasyonda öldürülen DEAŞ elebaşının cesedi, Casim merkezindeki mezarlığa gömülmüştü.

DEAŞ elebaşının öldürüldüğü baskına katılan ve ismini güvenlik nedeniyle paylaşmak istemeyen bir askerden alınan bilgiye göre, Suriye'nin güneyindeki Tanif askeri üssünde ABD güçleriyle hareket eden Suriyeli askeri muhalif gruplardan olan 8. Tümen, Casim'e gömülen cesedi yerinden çıkardı.

El Kureyşi'nin mezardan çıkarılan cesedi, yaklaşık 10 gün önce Tanif'teki ABD üssüne götürülerek ABD'li yetkililere teslim edildi.

AA, DEAŞ elebaşının mezarı olduğu belirtilen mezarlıktan görüntü elde etti. Görüntüde el Kureyşi'nin gömüldüğü mezarın kazılıp üzerine taş ve briket yığıldığı görülüyor.

ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Dera ilinde DEAŞ elebaşı Ebu el Hasan el Haşimi el Kureyşi'nin muhalif grupların ekim ayının ortasında düzenlediği operasyonda öldürüldüğünü duyurmuştu.

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