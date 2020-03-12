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Dünya

Öldürülen DEAŞ lideri Bağdadi'nin akrabalarına hapis cezası

Kırşehir'de, öldürülen DEAŞ lideri Ebubekir El Bağdadi'nin yakın akrabası olduğu iddia edilen tutuklu Irak uyruklu 4 sanık, 'terör örgütüne üye olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 Mart 2020 Perşembe 16:32 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 16:33
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Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, geçen yıl Kasım ayında Kırşehir merkezli Ordu, Şanlıurfa ve Samsun illerinde silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda öldürülen örgütün lideri Ebubekir El Bağdadi´nin yakın akrabası olduğu belirtilen 11 kişi Kırşehir'de, 5 kişi Samsun'da, 3 kişi Ordu'da ve 6 kişi de Şanlıurfa'da olmak üzere toplam 25 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklanırken, 21'i ise ülkelerine gönderildi.

Şüpheliler hakkında Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın son duruşmasında tutuklu sanıklar Arshad Fareed Ahmed Ahmed, Isra Zaben Jarallah Albo Badri, Saed Agmed Ali salonda hazır bulundu. Aişe Mustafa Abed Ebu Abbad ise duruşmaya Kayseri Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Duruşmada son sözleri sorulan 4 sanık, örgüt üyesi olmadıklarını söyledi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, 4 sanığa 'terör örgütüne üye olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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