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Dünya

Oleksandr Kubrakov'dan Türkiye'ye teşekkür: Minnettarız

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin 120 gün daha uzatılmasında verdiği destekten dolayı Türkiye'ye minnettarlığını bildirdi. Ayrıca Kubrakov, “Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzacısı olarak Türkiye'ye ve bizzat Bakan Hulusi Akar'a daha önce imzalanan anlaşmaya sarsılmaz bağlılığı ve anlaşma süresinin 120 gün daha uzatılması için verdiği desteğinden dolayı teşekkür ederim.” ifadesini kullandı.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 19:19 - Güncelleme:
Oleksandr Kubrakov'dan Türkiye'ye teşekkür: Minnettarız
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Kubrakov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaştırılmasını sağlayan anlaşmanın süresinin bir daha uzatılmasında Türkiye'nin yaptığı çalışmaları değerlendirdi.

"TÜRKİYE'YE DESTEĞİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM"

Kubrakov, "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın imzacısı olarak Türkiye'ye ve bizzat Bakan Hulusi Akar'a daha önce imzalanan anlaşmaya sarsılmaz bağlılığı ve anlaşma süresinin 120 gün daha uzatılması için verdiği desteğinden dolayı teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

BAKAN AKAR'DAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 60 gün süreyle uzatılmasına sıcak bakmasına ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın ilk haline uygun olarak 120 gün daha uzatılması düşüncesi ile görüşmelere başladıklarını belirterek, "Bunun devamı önemli. Bu manada iki ay yerine 120 gün olması konusunda da temaslarımızı sürdüreceğiz. Taraflar bunları değerlendirecekler ve kararını verecekler. BM de bizimle benzer şekilde düşünüyor. Görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bunu inşallah kısa sürede olumlu şekilde çözmeye çalışacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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