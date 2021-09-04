Ölen nişanlısının cesediyle zorla evlendirildi!

4 Eylül 2021 Cumartesi 15:13 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 15:39

Papaz Sunday, 5 yıldır birlikte olduğu ve geçen sene nişanlandığı Chioma Okoye hamile kalınca, kilisenin evlilik dışı çocuklarla ilgili görüşlerinden endişe ederek nişanlısını kürtaja zorladı.

İÇECEĞİNE İLAÇ ATIP KÜRTAJ YAPTIRDI

Nişanlısının karşı çıkması üzerine Papaz Dr Success Emeka Sunday, Okoye'nin içeceğine ilaç attı ve onu baygın halde hastaneye götürdü. Daily Star'da yer alan habere göre Papaz Sunday doktorlardan biri ile anlaşarak baygın halde olan nişanlısına kürtaj yaptırdı.

Ancak genç kadın yapılan işlemden sonra çok ciddi komplikasyonlar göstermeye başladı. İç kanama geçiren ve kan kusmaya başlayan genç kadın hayatını kaybetti

SUÇUNU İTİRAF ETTİ, AİLE CESETLE EVLENME ŞARTI KOŞTU

Yapılan otopside Okoye'nin vücudunda verilen ilacın izlerine rastlanınca Papaz Sunday suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Sunday, Chioma Okoye'nin ölümündeki rolünü itiraf etmesinin ardından cenaze töreninden önce ailesi tarafından onunla evlenmeye zorlandı.

Okoye'nin bir arkadaşının Facebook gönderisine göre ise , Sunday başlangıçta tutuklandı, ancak evliliği sürdürmesi şartıyla serbest bırakıldı. Ve böylece akıllara durgunluk veren evlenme merasimi gerçekleşti. (Hürriyet)