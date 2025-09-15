İSTANBUL 26°C / 18°C
Dünya

Olgovskoye'nin kontrolü Rusya'ya geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Zaporijya bölgesinde Olgovskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

AA15 Eylül 2025 Pazartesi 14:13 - Güncelleme:
Olgovskoye'nin kontrolü Rusya'ya geçti
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede pozisyonlarını güçlendirdiği kaydedilen açıklamada, "Doğu askeri birlikleri, saldırılar sonucunda Zaporijya bölgesinde Olgovskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 82 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, hafta sonu Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesindeki Novonikolayevka yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

