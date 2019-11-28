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Ölü geyiğin midesinden 7 kilo çöp çıktı

Tayland’ın kuzeyindeki Khun Sathan ulusal parkında ölen bir geyiğin midesinden erkek iç çamaşırı, plastik torbalar, hazır kahve poşetleri ve naylon sicim dahil toplam yedi kilo çöp çıktı.

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Park görevlileri, hayvanın uzun bir süredir çöp yemiş olması gerektiğini söylüyor. Tayland’da kurtarılma fotoğrafları sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan bir yavru deniz ineği Ağustos’ta yediği plastikten ölmüş, geçen yıl da ölen bir balinanın midesinde çok miktarda plastik bulunmuştu. yılda 75 milyar poşet atılıyor. Park Müdürü Kriangsak Thanompun’ın açıklamasına göre bir park görevlisi 10 yaşındaki erkek geyiği 25 Kasım’da buldu. Hayvanın midesinde plastik eldiven, hazır erişte ve küçük bir havlu da çıktı. Kriangsak, “Uzmanlar, plastik atıkların hayvanın sindirim borusunu tıkadığını düşünüyor” dedi. 

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