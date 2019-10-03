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Ölü saymayı bırak, güvenli bölgeye bak

Birleşmiş Milletler yayımladığı raporda son 6 yılda Akdeniz’de 18 bin mültecinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Hesap tutmaktan başka bir şey yapmayan BM, Batı’ya yardım çağrısı yaparken, göç sorunu için tek çözüm önerisi Türkiye’nin güvenli bölge projesi oldu.

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Ortadoğu ve Afrika’da Batılı emperyalist devletlerin kar adına çıkardığı savaş, çatışma ve kıtlıktan kaçan mülteciler, Akdeniz’de can vermeyi sürdürüyor. On binlerin canına mal olan savaş ve kaos ortamı Batı’nın enerji hakimiyetini pekiştirirken, uluslararası alanda çözüm üretmesi beklenen kurumlar sadece ölülerin çetelesini tutuyor. Türkiye’nin Suriye’de kurulacak barış koridoruna 2 milyon göçmeni yerleştirme planı dışında dünyada mülteci sorununun çözümüne ilişkin somut bir öneri ise yok. 

AKDENİZ MEZARLIĞI 

Suriye’den Libya’ya kadar bölgedeki savaş mağduru istikrarsız ülkelerden katliamların faili Batı ülkelerine gitmek isterken can verenlerin sayısı rekor seviyeye geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’ne Akdeniz’de yaşamını yitiren mültecilerin sayısı 2019’da da bini aştı. Aştı yıl üst üste bini geçen verilere göre 2014’ten bu yana Akdeniz’de 18 bin göçmen yaşamını yitirdi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Charlie Yaxley yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerine kurtarma faaliyetlerine başlama çağrısı yaptı. 

HUZUR GETİRECEK 

BM’nin yeni raporu ölüm sayım listelerinin bir yenisi olmaktan başka bir işe yaramazken, mülteci krizine nitelikli tek çözüm önerisi Türkiye’den geldi. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde 10 ilçede, 155 köyde toplam 2 milyon Suriyeliyi evlerine yerleştirme projesi göçmenlere umut oldu. Yeni evlerin inşa edileceği projeye göre, tarım sistemi modernleştirilerek bölgede istihdam artırılacak. İşe, aşa ve huzura dayalı barış koridoru sayesinde, Suriyelilerin ürettiği tarım ürünleri Türkiye üzerinden dünyaya pazarlanacak. Böylece Suriyelilerin savaşın yaralarını sarmaları sağlanacak.

Şikayet çok, insani öneri yok!

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturacağı güvenli bölgeye mültecileri yerleştirme planı, şimdiden Batı’yı rahatsız etmeye başladı. 3 milyon ile dünyadaki en fazla Suriyeli göçmene ev sahipliği yapan Türkiye’nin barış koridoru planına Avrupa’dan saldırılar gecikmedi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye’nin sığınmacı konusunu baskı unsuru olarak kullandığını söyledi. Yunanistan ise krizden çıkış adına skandal bir çözüm sundu. Başbakan Miçotakis, gelecek yılın sonuna kadar 10 bin göçmeni Türkiye’ye geri göndermeyi hedeflediklerin dile getirdi. Başkan Erdoğan’ın güvenli bölge projesini dünyaya ilan etmesinin ardından Paris ve Atina’dan gelen iki açıklama, mülteci krizini çıkaran Batı’nın nasıl bir acziyet içerisinde olduğunu bir kez daha gösterdi.

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