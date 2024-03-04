İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2024 Pazartesi / 24 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3638
  • EURO
    34,0754
  • ALTIN
    2100.07
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ölüm de İsrail zulmünü durdurmuyor... Katil ordu Gazze'de toplu mezar bombaladı!
Dünya

Ölüm de İsrail zulmünü durdurmuyor... Katil ordu Gazze'de toplu mezar bombaladı!

7 Ekim'den bu yana Gazze'de 30 bini aşkın Filistinliyi katleden terör devleti İsrail, bu kez de Gazze'de yüzlerce Filistinlinin toplu defnedildiği mezarlığı bombaladı.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 00:07 - Güncelleme:
Ölüm de İsrail zulmünü durdurmuyor... Katil ordu Gazze'de toplu mezar bombaladı!
ABONE OL

İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği bir mezarlığı bombaladı.

100'LERCE FİLİSTİNLİ DEFNEDİLMİŞTİ

Gazze'nin kuzeyindeki Sivil Savunma Birimi Sorumlusu Ahmed el-Kahlut, İsrail'e ait savaş uçaklarının, Cibaliya Mülteci Kampı'nda daha önceki saldırılarda öldürülen yüzlerce Filistinlinin toplu olarak defnedildiği mezarlığa hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

CENAZELERE TOPRAK YETMEDİ

Kahlut, bombardımanın etkisiyle burada gömülü olan naaşların toprak altından çıktığını ifade ederek, sivil savunma ekiplerinin, naaşları yeniden defnetmek için yoğun çaba gösterdiğini bildirdi.

Aylardır devam eden katliamda öldürülen binlerce insan için mezarlıklarda yer bulamayan Gazze halkı cenazelerini toplu mezarlara gömmek zorunda kalıyor.

  • israil
  • gazze
  • toplu mezarlık
  • katliam
  • saldırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.