19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6974
  • 6,2975
  • 275.341
  • 100445
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ölüm nedeni: Beyin yiyen amip

Teksas’ta 10 yaşındaki bir kız çocuğu, nehirde yüzerken beyin yiyen ender bir amipe maruz kalınca hayatını kaybetti. 1960’larda ülkede ilk kez tespit edildiğinden beri, ABD’de 145 amip vakası yaşandı.

  • STAR
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

LILY Mae Avant ailesiyle Brazos nehrinde yüzdükten sonra parazite yakalandı. Günler sonra, Lily anlamsız ve tepkisiz hale gelmeden önce garip davranmaya başladı. Lily ardından, uçakla Fort Worth’taki Cook Çocuk Tıp Merkezi’ne götürüldü. Öğrenim gördüğü Valley Mills İlkokulu, pazartesi günü Facebook’ta, Lily Avant’ın kaybı yüzünden çok üzüldüklerini belirterek çocuğun öldüğünü doğruladı. Açıklamada, “Lily ilkokulumuz için kesinlikle bir nimetti. Çok iyi bir öğrenciydi ve daha da önemlisi, inanılmaz bir insandı ve herkesin arkadaşıydı” denildi. 

ÖLDÜRÜCÜ ENFEKSİYON

Doktorlar, genellikle ılık, tatlı suda bulunan, ender fakat ölümcül tek hücreli bir organizma olan Naegleria fowleriye maruz kaldığını sonucuna vardı. Bu hadiselerin yaşandığı bölgeler, amipin kurbanın burnundan girerek beynine geçtiği bilinen nehirleri, sıcak su kaynaklarını veya gölleri içerebilir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre, 1960’larda ülkede ilk kez tespit edildiğinden beri sadece 145 amip vakası yaşandı. Ancak hastalık inanılmaz derecede yüksek bir ölüm oranına sahip. Enfekte olanların yüzde 97’si enfeksiyon yüzünden öldü. Bu 145 kişinin sadece dördünün hayatta kaldığı bildirildi.

MQ-25 Stingray gökyüzüyle buluştu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

S-400'ler ne zaman hazır olacak? Savunma Sanayii Başkanı açıkladı

S-400'ler ne zaman hazır olacak? Savunma Sanayii Başkanı açıkladı

Ölüm nedeni: Beyin yiyen amip

Ölüm nedeni: Beyin yiyen amip

4 fidanla başladı, şimdi tonlarca ihraç ediyor: Faydasını öğrenen arıyor

4 fidanla başladı, şimdi tonlarca ihraç ediyor: Faydasını öğrenen arıyor

Ali Koç derbide tribünde olabilecek mi?

Ali Koç derbide tribünde olabilecek mi?

Nasıl dağa kaçırıldığını anlattı: 'Piknik' adı altında...

Nasıl dağa kaçırıldığını anlattı: 'Piknik' adı altında...

MQ-25 Stingray gökyüzüyle buluştu! Savaş alanını genişletecek

MQ-25 Stingray gökyüzüyle buluştu! Savaş alanını genişletecek

Fitch'ten yeni Türkiye mesajı: Pozitif ilerleme devam ederse...

Fitch'ten yeni Türkiye mesajı: Pozitif ilerleme devam ederse...

Otobüs bagajında bulundu, hepsine el konuldu

Otobüs bagajında bulundu, hepsine el konuldu
 

POPÜLER HABERLER

MQ-25 Stingray gökyüzüyle buluştu

MQ-25 Stingray gökyüzüyle buluştu

Sadece Türkiye'de yetişiyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Sadece Türkiye'de yetişiyor! Görenleri şaşkına çevirdi

İstanbul'u böyle selamladılar... TEKNOFEST'te nefes kesen anlara bir de böyle bakın!

İstanbul'u böyle selamladılar... TEKNOFEST'te nefes kesen anlara bir de böyle bakın!

Gökyüzünde şov yaptılar! 'SoloTürk' TEKNOFEST'te nefes kesti

Gökyüzünde şov yaptılar! 'SoloTürk' TEKNOFEST'te nefes kesti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA