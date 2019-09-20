Ölüm nedeni: Beyin yiyen amip

LILY Mae Avant ailesiyle Brazos nehrinde yüzdükten sonra parazite yakalandı. Günler sonra, Lily anlamsız ve tepkisiz hale gelmeden önce garip davranmaya başladı. Lily ardından, uçakla Fort Worth’taki Cook Çocuk Tıp Merkezi’ne götürüldü. Öğrenim gördüğü Valley Mills İlkokulu, pazartesi günü Facebook’ta, Lily Avant’ın kaybı yüzünden çok üzüldüklerini belirterek çocuğun öldüğünü doğruladı. Açıklamada, “Lily ilkokulumuz için kesinlikle bir nimetti. Çok iyi bir öğrenciydi ve daha da önemlisi, inanılmaz bir insandı ve herkesin arkadaşıydı” denildi.

ÖLDÜRÜCÜ ENFEKSİYON

Doktorlar, genellikle ılık, tatlı suda bulunan, ender fakat ölümcül tek hücreli bir organizma olan Naegleria fowleriye maruz kaldığını sonucuna vardı. Bu hadiselerin yaşandığı bölgeler, amipin kurbanın burnundan girerek beynine geçtiği bilinen nehirleri, sıcak su kaynaklarını veya gölleri içerebilir. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre, 1960’larda ülkede ilk kez tespit edildiğinden beri sadece 145 amip vakası yaşandı. Ancak hastalık inanılmaz derecede yüksek bir ölüm oranına sahip. Enfekte olanların yüzde 97’si enfeksiyon yüzünden öldü. Bu 145 kişinin sadece dördünün hayatta kaldığı bildirildi.