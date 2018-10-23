Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için İstanbul'a gelen ölüm timi arasında yer alan Saad el Bostani'nin geçtiğimiz yıl helikopteri "düşen" Prens Mansur bin Mukrin'in de ölümünde rol oynadığı iddia edildi.

Middle East Eye'dan David Hearst, Prens Mansur bin Mukrin'in, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle gizli operasyonlar yapmak için kurulan "Kaplan Timi" tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

Askeriyeden ve istihbarattan en iyi eğitimli 50 kişiden oluşan "Kaplan Timi", yurt içinde ve yurt dışında bulunan Suudi muhaliflerin infazları için bir yıl önce kuruldu. Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden sorumlu tutulan Ahmet el Assiri ise yönetim kadrosundaki isimlerden biriydi. Assiri'nin yönetimi altındaki tim, Veliaht Prens İbn Selman'a yakın isimlerden kurularak İbn Selman'ın doğrudan bilgi alması sağlandı.

MEE'nin iddiasına göre geçtiğimiz sene helikopter "kazasında" hayatını kaybeden Prens Mansur bin Mukrin'in ölümünde Cemal Kaşıkçı için İstanbul'a gelen Saad el Bostani rol oynadı. Geçtğimiz hafta Bostani'nin Riyad'da trafik kazasında öldüğü iddia edilse de MEE'nin kendi kaynaklarına göre Bostani hapishanede zehirlenerek öldürüldü.

Ölüm timinin infaz ettiği diğer bir isim ise Mekke Hakimi Şeyh Süleyman al Thuniyan. Habere göre Thuniyan hastaneye yattığında zehirlenerek öldürüldü.