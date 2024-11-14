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Dünya

'Ölümcül savaş taktikleri'ne devam eden işgalci İsrail'e BM'den tepki: Soykırım tanımı için mahkeme çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yürüttüğü 'ölümcül savaş taktikleri' ve Gazze'ye yönelik yardım engellemeleri konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan BM Özel Komitesi'nin yayımladığı raporda, 'İsrail'in Gazze'ye saldırıları 'soykırım' tanımıyla uyuşuyor' denilerek mahkeme çağrısında bulunuldu.

AA14 Kasım 2024 Perşembe 22:55 - Güncelleme:
'Ölümcül savaş taktikleri'ne devam eden işgalci İsrail'e BM'den tepki: Soykırım tanımı için mahkeme çağrısı
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BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 1 hafta içinde öldürülen 11 Filistinliden 3'ünün İsrail hava saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini kaydeden Dujarric, aynı zamanda Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yıkımın devam ettiğini, bunun yaşam koşulları ve kritik hizmetlere erişimi etkilediğini söyledi.

BM Sözcüsü, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ölümcül savaş taktikleri" kullanmaya devam ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Dujarric, İsrail'in dün de yaklaşık 1000 kişiye hizmet sağlayan bir konutu yıktığını kaydetti.

İSRAİL, GAZZE'YE YARDIM SEVKİYATINI ENGELLEMEYE DEVAM EDİYOR

Sahadaki meslektaşlarından edindiği bilgiyi aktaran Dujarric, İsrail'in bugün yine Gazze'nin kuzeyi için planlanan 3 yardım misyonunu engellediğini bildirdi.

Dujarric, Gazze'de daha fazla kara yolunun açılması gerektiği çağrısını da yineleyerek, aynı zamanda daha fazla erişim ve güvenlik teminatı sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

"SOYKIRIM TANIMI İÇİN MAHKEME KARARI LAZIM"

BM Özel Komitesi'nin yayımladığı raporda, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının "soykırım tanımıyla uyuştuğunun" belirtildiği ve bu bağlamda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in soykırım tanımını kullanıp kullanmayacağına ilişkin Dujarric, bunun için ilgili mahkeme kararına ihtiyaç olduğunu söyledi

Dujarric, "Genel Sekreter'in soykırım tanımlaması yapması için yasal otoritenin kararı gerekir. Aynı Bosna Hersek ve Ruanda durumlarında olduğu gibi." değerlendirmesinde bulundu.

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