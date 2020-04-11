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Dünya

İki ülke için kan donduran iddia: Ölüme terk edip gizlediler!

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken İspanya ve Fransa'da kan donduran bir iddia gündeme geldi. İki ülkede koronavirüs salgınında huzur evlerinde yaşlıların ölüme terk edildiğinin belirlenmesiyle yaşanan kriz İngiltere ve İtalya'ya sıçradı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 09:10 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 09:10
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İngiliz The Guardian gazetesi, ülkedeki huzur evlerinde koronavirüs salgını nedeniyle bine yakın yaşlının hayatını kaybetmiş olabileceğini iddia etti. Gazete huzur evlerinde salgın endeniyle gerçekleşen ölümlerin kayda geçmedini de belirtti. Ülkenin huzurevlerinin işletilmesiyle ilgili en üst kurumolan Care England, resmi rakamların aksine 1000 civarında olduğunu belirtti. Care UK CEO Profesr Martin Green “Ölüm rakamlarının düşük olarak raporlandığına şahit olduklarını” açıklarken “Hayatını kaybeden sayısı henüz binlerle ifade edilemez ama o seviyeye yaklaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

İTALYA'DA BÜYÜK KRİZ

İtalya’da ise salgından en yoğun etkilenen Lombardiya bölgesi ve Milano’da huzur evlerinde bakıma muhtaç yaşlı insanların salgına yakalandıktan sonra, hastane yataklarını boşaltmak amacıyla geri gönderilerek ölüme terk edildiği iddiaları infiale neden oldu. İtalya’da savcılık makamları, Milano ve çevresindeki huzur evlerindeki görev suistimalinin salgının bölgeye yayılmasında etkisine ilişkin bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın Lombardiya’da, yerel huzur evlerine hastanelerde yatakları boşaltmak amacıyla taburcu edilen hastaları almaları talimatına odaklandığı belirtildi. Hastanelerden farklı gönderilen kişi sayısının 2 bin civarı olduğu belirtildi. Milano çevresindeki huzurevlerinde 20 Şubat-31 Mart tarihleri arasında 983 koronavirüs vakasının ve 337 ölümün kaydedildiği bildirildi.

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