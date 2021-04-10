Ölümle burun buruna: Manş Denizi'nde 84 göçmen kurtarıldı

AA 10 Nisan 2021 Cumartesi 21:14 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 21:14

Manş ve Kuzeydenizi Sahil Emniyetinden yapılan açıklamada, dün gece Fransa ordusuna ait bir petrol gemisinin Le Touquet açıklarında bir teknede bulduğu 11 göçmeni kurtararak Boulogne-sur-Mer Limanı'na bıraktığı kaydedildi.

Ayrıca bir kurtarma gemisinin, Boulogne-sur-Mer açıklarında aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 24 kişiyi kurtardığı aktarılan açıklamada, deniz jandarmasına ait bir sürat teknesinin de sabah erken saatlerde zor durumda olan bir tekneden 1 kadın ve bebek dahil 30 kişiyi kurtardığı belirtildi.

Açıklamada, denizde zor durumda bir tekne ihbarı alan Ulusal Deniz Kurtarma Topluluğunun aralarında 2 çocuk ve 2 kadının olduğu 19 göçmeni kurtararak kıyıya getirdiği ifade edildi.

2020'de İngiltere'ye gitmek için 9 bin 500'den fazla Manş Denizi'ni geçme girişimi olmuştu.

2019'da Manş'a açılan 6 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi de kaybolmuştu.