İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mayıs 2022 Çarşamba / 10 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,3306
  • EURO
    16,1782
  • ALTIN
    906.922
  • BIST100
    2490.17
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ölümünü ''Geri çekilmeyeceğiz'' sözleriyle duyurdu: O ülkenin ilk cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
Dünya

Ölümünü ''Geri çekilmeyeceğiz'' sözleriyle duyurdu: O ülkenin ilk cumhurbaşkanı hayatını kaybetti

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna'nın ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk'un 88 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

IHA11 Mayıs 2022 Çarşamba 04:59 - Güncelleme:
ABONE OL

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Ukrayna'nın seçilmiş ilk Devlet Başkanı olan Leonid Kravçuk'un 88 yaşında hayatını kaybetti. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kravçuk'un hayatını kaybettiğini duyurarak, Ukrayna'nın Rusya ile savaştığı bir dönemde Kravçuk'un mirasının önemli olduğunu ifade etti. Kliçko, "İnsanı lider yapan üç şey vardır. Yetenek, güçlü karakter ve bilgi. Bütün bunlar, egemen devletimizin tarihine yasal olarak seçilen ilk lideri olarak giren Leonid Makarovich'in tipik özelliğiydi" dedi.

"30 yılı aşkın bir süre önce sahip olduğumuz egemenliği ve iradeyi koruyacağız" ifadelerini kullanan Kliçko, "Geri çekilmeyeceğiz" dedi.

Kravçuk, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 1991-1994 yılları arasında Devlet Başkanı olarak görev almıştı. Kravçuk'un en önemli kararları arasında1992'de Lizbon Protokolü'nü imzalaması ve Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra sahip olduğu nükleer cephanelikten vazgeçme sözü vermesi yer alıyor.

  • Vitali Kliçko
  • Leonid Kravçuk
  • Leonid Makarovich

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.