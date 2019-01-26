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Ömer el-Beşir'den Mısır'a sürpriz ziyaret

Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir yarın Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

  • AA
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Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir yarın Mısır'a ziyarette bulunacak.

Sudan'ın Kahire Büyükelçisi Abdulmahmud Abdulhalim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşir'in yarın Mısır'a bir günlük çalışma ziyaretinde bulunacağı ve Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile başkent Kahire'de bir araya geleceğini söyledi.

Beşir'in heyetinde Devlet Başkanlığı İşleri Bakanı Fadl Abdullah Fadl, Dışişleri Bakanı ed-Derdiri Muhammed Ahmed ve Milli Güvenlik ve İstihbarat Birimi Başkanı Salah Abdullah'ın olacağını kaydeden Büyükelçi, görüşmede ikili ilişkiler, Afrika kıtasındaki gelişmeler ile Suriye, Libya ve Yemen'de yaşanan krizin ele alınacağını kaydetti.

Mısır yerel medyası ve sosyal medyası önceden kamuoyuna açıklanmadığı için Beşir'in Mısır ziyaretini sürpriz olarak değerlendiriyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi geçen Ekim ayında Sudan'ı ziyaret etmiş ve iki ülke arasında farklı alanlarda yardımlaşmayı içeren 12 mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Sudan'da geçen 19 Aralık'ta zamlar ve hayat pahalılığına tepki olarak başlayan eylemler, farklı şehirlerde aralıklarla devam ediyor.

Geçen 17 Aralık'ta Suriye'yi ziyaret ederek, 2011 yılından bu yana bu ülkeye giden ilk Arap lider olan El-Beşir, 23 Ocak'ta da Katar'ı ziyaret etmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yarın Kahire'de olması bekleniyor.

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