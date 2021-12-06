İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2021 Pazartesi / 2 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8782
  • EURO
    15,6738
  • ALTIN
    793.9
  • BIST100
    1910.41
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Omicron varyantı ABD'nin neredeyse 3'te 1'inde görüldü
Dünya

Omicron varyantı ABD'nin neredeyse 3'te 1'inde görüldü

Omicron varyantı ABD'nin üçte birinde görülürken Delta varyantı ise ülke çapında artmaya devam eden salgında en çok görülen varyant konumunda.

Reuters6 Aralık 2021 Pazartesi 09:04 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 09:04
ABONE OL

Konu hakkında bilgi ABD'li sağlık yetkilileri tarafından verilirken, ülkenin en önemli bulaşıcı hastalık uzmanı konumundaki Dr. Anthony Fauci de CNN'e yaptığı açıklamada yeni varyantın tüm dünyada alarma neden olduğunu söyledi.

Henüz kesin bir tanımlama yapmak için erken olduğunu ve daha fazla araştırma yapılması gerektiğinin altını çizen Fauci şimdiye kadar görülen vakalara ilişkin "çok ağır bir etkisi varmış gibi gözükmüyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanlarını olan Fauci ABD'nin Güney Afrika'da bulunan ülkelere yönelik getirdiği seyahat yasağının "makul bir süre" içerisinde kaldırılmasını umduğunu dile getirdi.

Güney Afrika hukümeti yeni varyantı çok hızlı bir şekilde tespit ettikleri ve uluslararası sağlık yetkililerini ivedilikle bilgilendirdikleri için takdir edilmeleri gerektiği yerde cezalandırıldıkları şikayetinde bulunmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.