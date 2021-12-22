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Dünya

Omicron varyantı bir ülkeye daha sıçradı

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da ilk kez yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 02:38 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 02:38
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Sağlık Bakanı Fernando Ruiz, ülkeye ABD'den ve İspanya'dan gelen iki Kolombiyalı ile bir ABD vatandaşında Omicron varyantının tespit edildiğini açıkladı.

Vakaların, Cartagena ile Santa Marta kentlerinde gözetim altına alındığını belirten Ruiz, "Bu, varyantların Kolombiya'ya gelişinin birkaç haftayı bulduğuna dair yaptığımız duyurularla uyumludur." ifadesini kullandı.

Ruiz, yılbaşı nedeniyle düzenlenecek kutlamalarla ilgili halka önlemlere daha fazla uyma konusunda uyarıda bulundu.

Kolombiya'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 129 bin 534 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 5 milyon 110 bin 788 kişi olarak kayıtlara geçti.

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