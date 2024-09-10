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Dünya

Ön soruşturma tamamlandı! İşgalci İsrail'den Ayşenur Eygi itirafı

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Beyta beldesinde 6 Eylül'de katıldığı gösteride öldürülen Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi hakkındaki ön soruşturmanın tamamlandığını bildirdi. İsrail, “İsrail askerleri tarafından öldürülmüş olabileceğini” itiraf etti.

AA10 Eylül 2024 Salı 16:34 - Güncelleme:
Ön soruşturma tamamlandı! İşgalci İsrail'den Ayşenur Eygi itirafı
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İsrail ordusu, Eygi'nin Beyta beldesinde katıldığı işgal karşıtı gösteride İsrail askerleri tarafından başından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesine ilişkin ön soruşturmayı tamamladığını açıkladı.

Açıklamada, Eygi'nin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu "kasıt olmadan öldürülmüş olabileceği", Eygi'yi vuran İsrail askerinin, "bu sırada başka bir göstericiyi hedef almak istediği" iddia edildi.

İsrail Askeri Polisi Cezai Soruşturma Birimi tarafından yürütülen soruşturmanın sonuçlarının Askeri Savcılığa sunulacağı aktarıldı.

Ayrıca İsrail'in, Eygi'nin cesedi üzerinde otopsi talebinde bulunduğu kaydedildi.

ASKERLER KENDİLERİNİ SAVUNDUKLARINI İDDİA ETTİ

İsrail ordusu yaptığı ilk açıklamada, askerlerin "taş atanlar karşısında kendilerini tehdit altında hissettiği ve bu nedenle ateş ettiğini" savunmuştu.

Öte yandan İsrail keskin nişancısının, Eygi'nin vurulduğu noktaya yaklaşık 240 metre mesafede bölgeye hakim yüksek bir tepede konuşlandığı ortaya çıkmıştı.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin ateş açtığı sırada "çevrede sükunetin hakim olduğunu" vurgularken olayın şahidi bir kişi İsrail keskin nişancısının Eygi'yi vurduktan sonra sevinç gösterisinde bulunduğunu söylemişti.

Türk-Amerikan vatandaşı 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride İsrail keskin nişancısı tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti.

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