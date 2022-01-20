Onay çıktı: Ukrayna'ya silah gönderebilirler

Reuters 20 Ocak 2022 Perşembe 09:00 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:01

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD yapımı füzeleri ve diğer silahları Ukrayna'ya göndermeleri için Litvanya, Letonya ve Estonya'ya izin verirken ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi.

Konuya yakın üç kaynağın verdiği bilgiye göre ihracat kontrol düzenlemeleri uyarınca, ülkelerin ABD'den aldıkları silahları başka ülkelere göndermeden önce ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan onay almaları gerekiyor.

Kaynaklardan biri, üçüncü taraf transfer anlaşmaları kapsamında Estonya'nın Javelin tanksavar füzelerini Ukrayna'ya göndereceğini, Litvanya'nın ise Stinger füzeleri göndereceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, ABD hükümetinin Estonya, Letonya, Litvanya ve İngiltere'nin Ukrayna'ya ABD yapımı teçhizat sağlamalarına izin veren üçüncü taraf transferlerini onayladığını teyit etti ancak hangi silahların gönderileceğine dair detay vermedi.

Biden da dün düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde bunun bedelini ağır ödeyeceğini söyledi.

Rusya Ukrayna'ya saldırmayı planladığı iddialarını defalarca reddetti, ancak sınıra yaklaşık 100,000 asker yığdı. Batı ülkeleri asker yığmanın, Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını önlemek için savaşa hazırlık niteliğinde olduğunu ifade ediyor.