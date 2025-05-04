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Dünya

Önce Almanya, sonra Hindistan! Tel Aviv'e uçuşlar askıya alındı

Hindistan hava yolu şirketi Air India, İsrail'in ana uluslararası havalimanına yapılan füze saldırısının ardından Tel Aviv uçuşlarını 6 Mayıs gün sonuna kadar askıya aldı.

AA4 Mayıs 2025 Pazar 17:20 - Güncelleme:
Önce Almanya, sonra Hindistan! Tel Aviv'e uçuşlar askıya alındı
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Air India, Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Hava yolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarının 6 Mayıs gün sonuna kadar askıya alındığını, iptallerden etkilenen yolculara para iadesi veya alternatif uçuşlarda yeniden rezervasyon seçeneği sunulacağını duyurdu.

Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

15 METRE ÇAPINDA ÇUKUR

Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarılmıştı.

İsrail acil yardım servisi, saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurmuştu.

Yeni Delhi'den İsrail'e gitmek üzere yola çıkan AI139 sefer sayılı Air India uçağı, Ürdün semalarındayken Hindistan'a geri dönmüştü.

  • Air India
  • Tel Aviv
  • Füze Saldırısı

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