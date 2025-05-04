Önce Almanya, sonra Hindistan! Tel Aviv'e uçuşlar askıya alındı

Air India, Yemen'deki Husilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI
Hava yolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarının 6 Mayıs gün sonuna kadar askıya alındığını, iptallerden etkilenen yolculara para iadesi veya alternatif uçuşlarda yeniden rezervasyon seçeneği sunulacağını duyurdu.
Yemen'deki Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.15 METRE ÇAPINDA ÇUKUR
Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu aktarılmıştı.
İsrail acil yardım servisi, saldırıda 4 kişinin hafif ve orta derecede yaralandığını duyurmuştu.
Yeni Delhi'den İsrail'e gitmek üzere yola çıkan AI139 sefer sayılı Air India uçağı, Ürdün semalarındayken Hindistan'a geri dönmüştü.