Önce infazcı, sonra örgüt lideri! İşte İdlib'de öldürülen el-Kureyşi ile ilgili bilinenler

star.com.tr 4 Şubat 2022 Cuma 15:29 - Güncelleme: 4 Şubat 2022 Cuma 15:29

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Komutanlığı kontrolündeki Özel Harekat Kuvvetleri, Perşembe gece saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı Atme kasabasında hava operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonun ardında ABD Başkanı Joe Biden yaptığı yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Operasyonu doğrulayan Biden açıklamasında, "DEAŞ lideri Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi'yi etkisiz hale getirdik" ifadesini kullandı.

PEKİ, İBRAHİM EL-HAŞİMİ EL-KUREYŞİ KİM?

El-Kureyşi, selefi Ebubekir el-Bağdadi'nin 2019 yılında düzenlenen hava operasyonuyla öldürülmesinden kısa bir süre sonra DAEŞ liderliğine geçmişti. Ailesiyle birlikte Suriye'nin kuzeyinde saklandığı evde öldürülen el-Kureyşi, iki yıldan fazladır terör örgütünün birinci ismiydi.

Irak doğumlu 45 yaşındaki olan el-Kureyi, 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgalinden kısa bir süre sonra, DAEŞ'in temellerini oluşturan ve el-Kaide Terör Örgütü'nün de bir kolu olan "Irak İslam Devleti" örgütünün önemli isimlerinden biriydi.

El-Kureyşi, 1976'da Musul'un batısında, çoğunlukla Irak'taki Türkmen azınlığın yaşadığı küçük bir kasaba doğdu.

Musul Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nde eğitim alan el-Kureyşi'nin, ayrıca Saddam Hüseyin'in ordusunda da bir dönem görev yaptığı bilinmekteydi.

ABD'nin Irak ordusunun dağıtılması emrini vermesi ve Hüseyin'in Baas partisiyle bağlantılı binlerce komutanı kara listeye alması sonrasında birçok eski asker ABD askerlerine karşı silahlandı.

El-Kureyşi hakkında araştırma yapan BBC muhabiri Feras Kilani'nin elde ettiği bilgilere göre, el-Kureyşi de 2003 ve 2004 yılları arasında ABD'nin Irak işgaline karşı girişilen silahlı ayaklanmaya katılmıştı.

Kilani'ye göre, 2008'de ABD güçleri Musul'da el-Kureyşi'yi ele geçirdi ve DAEŞ'in "temellerinin atıldığı" yer olarak da bilinen Bucca Kampı'nda gözaltına aldı. El-Kureyşi 2009 yılında serbest bırakıldı.

BAĞDADİ'NİN İNFAZCISI

Aşırılıkçılıkla Mücadele Projesi (CEP) düşünce kuruluşuna göre, 2014 yılında el-Kureyşi, El-Bağdadi'nin Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinin kontrolünü ele geçirmesine yardım etti. Bu olaydan sonra CEP, el-Kureyşi'nin hızlı bir yükselişe geçtiğini ve 'Profesör', 'Yok Edici' gibi lakaplarla anıldığını söyledi.

DAEŞ üyeleri arasında acımasızlığı ve yaptığı eylemlerle ün salan el-Kureyşi, ayrıca El-Bağdadi'nin liderliğine karşı çıkanları ortadan kaldırmaktan da sorumluydu.

ABD'li yetkililer, ölümünden sonra yapılan açıklamada El-Kureyşi'yi Kuzey Irak'ta 2014 yılında Ezidilere yönelik soykırımın arkasındaki "güç" olarak nitelendirdi ve Afrika'dan Afganistan'a kadar geniş bir coğrafyada DAEŞ'in sözü dinlenen bir lideri olarak görev yaptığını ifade etti.

Irak güvenlik yetkilileri ise El-Kureyşi'nin 2017'de IŞİD'in rotası değiştirildiğinde sınırı geçerek Suriye'ye kaçtığını ve o zamandan beri gözlerden uzak yaşadığını, sürekli yer değiştirerek DAEŞ'i canlandırmaya çalıştığını ileri sürdü.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Hudson Enstitüsü'nde görev yapan Ortadoğu analisti Michael Pregent, El Cezire'ye yaptığı açıklamada, El-Kureyşi'nin ölümünü DAEŞ'e karşı "önemli bir darbe" olarak nitelendirirken, uzun vadede etkisinin sınırlı olduğunu söyledi.

Pregent ayrıca, "El-Kureyşi'nin ölümünün de, el-Bağdadi'nin ölümünden sonra olduğu gibi, DAEŞ'te bir bozulmaya sebep olacağını düşünüyorum." dedi.

YENİ TERÖRİSTBAŞI ARAYIŞI

Öte yandan DAEŞ'in el-Kureyşi'nin ölümünden sonra yeni lider arayışına başladığı ifade ediliyor. Ancak şu ana dek el-Kureyşi'nin ölümüyle ilgili örgütten bir açıklama yapılmadı.

Washington Yakın Doğu Politikaları Enstitüsü üyesi Aaron Y. Zelin konuya ilişkin Associated Press (AP) haber ajansına verdiği demeçte DAEŞ için, "Karizmatik liderliğe değil fikirlere odaklanan bir organizasyon, bu yüzden liderleri oldukça düşük profilli." dedi.

Iraklı güvenlik uzmanı İhsan al-Qaisun al-Arabiya'ya verdiği demeçte, el-Kureyşi'nin muhtemel halefinin Jabbar Salman el-İsavi olabileceğini iddia etti.

Ayrıca önceden örgüt içinde Haşim Al-Jeraisy adının anıldığını da belirten al-Qaisun, 1982 yılında Felluce'de doğan el-İsavi'nin adının listenin ilk sıralarında olduğunu söyledi.