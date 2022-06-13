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Dünya

Önce öldürdü sonra cenazesine gidip cesedini çiğnedi!

Hindistan'ın Odişa eyaletinde vahşi fil, önce bir kadını öldürdü sonra cenaze törenine gidip kadının cansız bedenini çiğnedi.

AA13 Haziran 2022 Pazartesi 13:33 - Güncelleme:
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Hint medyasından "The Print" sitesinin yerel emniyet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, ülkenin doğusundaki Carkand eyaletinin Jamshedpur kentinin yaklaşık 16 kilometre yakınlarındaki Dalma Doğal Yaşamı Koruma Alanı'nda barınan vahşi fil alandan uzaklaştı.

Komşu Odişa'nın Mayurbhanj bölgesine kadar ilerleyen fil, burada su çekmeye giden 70 yaşındaki Maya Murmu'ya saldırdı.

Yaralanan Murmu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Fil bu sefer de ailesinin Murmu için hazırladığı cenaze yakma törenine gelerek buradaki odun yığınlarının arasından cesedi aldı.

Vahşi fil cesedi çiğnedikten sonra bölgeden uzaklaştı.

Ülkenin Andra Pradeş eyaletinde mayıs ayında bir köye inen fil sürüsü, burada erkek bir çiftçiyi öldürmüştü.

Aşırı sıcakların vurduğu Hindistan'da Mayurbhanj bölgesi son yıllarda kuraklığın pençesinde.

Doğal yaşam alanları azaldığından yerleşim alanlarına yaklaşmak zorunda kalan vahşi hayvanların insanlara yönelik saldırıları son yıllarda sık sık görülüyor.

İklim değişikliği de fillerin yaşamını oldukça zorlaştırıyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle su kaynakları kuruyan filler, yeni kaynak arayışıyla yerleşim alanlarına yaklaşabiliyor ve burada insanlara saldırabiliyor.

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