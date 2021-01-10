10 Ocak 2021 Pazar 10:35 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 10:45

Pakistan'da başkent İslamabad da dahil olmak üzere ülke çapında elektrik kesintisi yaşanırken, benzer bir haber de Vatikan'dan geldi.

Pakistan'ın birçok şehrinde henüz belirlenemeyen sebeple yaşanan elektrik kesintisi yaşamı olumsuz etkiliyor. Aralarında başkent İslamabad'ın da olduğu Karaçi, Lahor, Multan ve Ravalpindi gibi çok sayıda şehir, güç kesintisi nedeniyle karanlığa gömüldü.

Sputnik'in haberine göre, Vatikan'da yaşanan elektrik kesintisine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, elektrik kesintisinin ne kadar süreceği ise şimdilik bilinmiyor. Kesintilerin sabotaj olma ihtimali değerlendiriliyor.

Vatikan'dan canlı yayın yapan görüntülerde, kentin tamamen karanlığa gömüldüğü görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları normal bir günde çekilen görüntüler ile kesinti sırasında çekilen görüntüleri karşılaştırdı.

PAKİSTAN'DA ÇOK SAYIDA ŞEHİRDE ELEKTRİK ARIZASI GİDERİLDİ

Enerji Bakanı Ömer Eyüp Han, yaptığı açıklamada, Lahor, Karaçi, Peşaver ve Gujranwala gibi şehirlerin önemli bir bölümünde elektrik arızasının giderildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Han, ülke genelinde elektrik kesintisine yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Öte yandan İslamabad Elektrik Tedarik Şirketi de başkentin çeşitli bölgelerine elektrik verilmeye başlandığını açıkladı.

Ülkenin diğer bölgelerine de gün içerisinde elektrik verilmesi bekleniyor.

Pakistan’da dün, gece yarısına dakikalar kala ülkenin büyük bölümünde elektrik kesintisi yaşanmış ve çok sayıda şehir karanlığa gömülmüştü.

Yetkililer, Ulusal Elektrik İletim Şirketinin elektrik hatlarındaki bir sorun nedeniyle kesinti olduğunu ifade etmişti.

Enerji Bakanı Han da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, güç dağıtım sistemindeki akımın 50'den 0'a düştüğünü, bunun da elektrik kesintisine neden olduğunu belirtmişti.

Öte yandan, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açılan "#blackout" (elektrik kesintisi) yazılı hashtag, 100 binden fazla paylaşımla TrendTopic (TT) oldu.