Önce patlama sesi... ABD savaş gemisinde çok sayıda yaralı var

star.com.tr 13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:27 - Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 09:27

Yerel basında yer alan haberlere göre, pazar günü erken saatlerde ABD'nin California San Diego'daki Deniz Üssü'nde bir patlama sesi duyuldu.

Patlamanın ardından askeri üste demirli, USS Bonhomme Richard gemisinden alevler yükselmeye başladı.

ABD Pasifik Filosu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, çıkan yangında dört sivil dahil olmak üzere en az 21 kişinin yaralandığı belirtildi.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, geminin orta kısmında yoğunlaşan alevleri söndürmek için birkaç yangın söndürme botunun çalışmaları görülüyor.

San Diego Emniyet birimlerinden, yangının çıkış sebebi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ancak, yerel basında çıkan haberlere göre, yangından önce bir patlama sesi duyuldu.

WFLA televizyon kanalı, patlamada yaralananların yanı sıra yangında yaralanan bazı denizcilerin tedavi altına alındığını ileri sürdü.

Donanmadan yapılan açıklamada ise, tüm mürettebat üyelerinin gemiden güvenli bir şekilde tahliye edildiği ifade edildi.

USS Bonhomme Richard, ABD Donanmasının İleriye Yönelik Bölgedeki Deniz Kuvvetleri'nin bir parçası olarak, 1998 yılında görevlendirildi ve Japonya'da altı yıl geçirdi.

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