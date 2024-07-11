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Dünya

Önemli iddia: Rusya'nın suikast planını engellendi

ABD istihbaratının, Rusya'nın, Ukrayna için top mermileri ve askeri araçlar üreten Alman silah firması Rheinmetall'in üst yöneticisine suikast düzenlemeyi planladığını ortaya çıkardığı iddia edildi.

AA11 Temmuz 2024 Perşembe 23:02 - Güncelleme:
Önemli iddia: Rusya'nın suikast planını engellendi
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CNN'in Amerikalı ve Batılı kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD istihbaratının, 2024'ün başlarında Alman silah üreticisi Rheinmetall'in Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger'i hedef alan komployu öğrendiği ve Alman makamlarını uyardığı ileri sürüldü.

Alman hükümetinden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD'nin kendilerini Rusya'nın planı hakkında uyardığını doğrulayarak, uyarıdan sonra güvenlik birimlerinin Papperger'i korumak için harekete geçtiğini belirtti.

EN BÜYÜK TOP MERMİLERİNİN ÜRETİCİLERİNDEN BİRİ

Almanya'nın en büyük silah şirketlerinden Rheinmetall, Ukrayna için önemli bir silah haline gelen 155 milimetrelik top mermilerinin en büyük üreticilerinden biri.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, şirketin yakın zamanda Ukrayna'da zırhlı araç fabrikası açmayı planlamasının Rusya'yı endişelendirdiğini öne sürdü.

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