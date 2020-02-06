İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9849
  • EURO
    6,5868
  • ALTIN
    299.551
  • BIST100
    122321
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yemen'in Taiz kentinde hükümet güçleri önemli noktaları ele geçirdi
Dünya

Yemen'in Taiz kentinde hükümet güçleri önemli noktaları ele geçirdi

Yemen'de hükümet güçleri ülkenin güneybatısındaki Taiz kentinde Husilerle yaşanan çatışmaların ardından bazı önemli noktaları ele geçirdi.

AA06.02.2020  07:23 - Güncelleme: 06.02.2020  07:23

Orduya bağlı Amalika Güçlerinden Asil es-Sakladi AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümet güçlerinin, Husilerin Taiz'in batısındaki El-Berah ilçesini ele geçirmek için orduya ait mevzilere düzenlediği saldırıyı püskürttüğünü ve 5 kilometre ilerleyerek El-Fekase ve Cebel er-Ruveykan bölgelerini ele geçirdiğini söyledi.

Sakladi, Husilerin tarafında çok sayıda can kaybı olduğunu ifade etti ancak sayı vermedi.

Söz konusu bölgelerde sağlanan ilerleme sayesinde Husilere ait diğer mevzilerin de kısa sürede ele geçirileceğini belirten Sakladi, hükümet güçlerinin saflarında can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi vermedi.

AKINCI'nın ilk uçuşu sonrası yaşanan sevinç böyle görüntülendi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tüm dünya merakla bekliyordu... Trump için karar açıklandı!
Tüm dünya merakla bekliyordu... Trump için karar açıklandı!

Tüm dünya merakla bekliyordu... Trump için karar açıklandı!

Van'da yürek yakan anons...
Van'da yürek yakan anons...

Van'da yürek yakan anons...

Önemli noktaları ele geçirdiler
Önemli noktaları ele geçirdiler

Önemli noktaları ele geçirdiler

Efecan Karacan'ın açıklamaları akıllara geldi
Efecan Karacan'ın açıklamaları akıllara geldi

Efecan Karacan'ın açıklamaları akıllara geldi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.