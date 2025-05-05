Onlarca kişi hayatını kaybetmişti! İran'da büyük patlama yaşanan limanda bir yangın daha çıktı

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda yangın çıktı.



Konteynerlerin taşınması sırasında konteyner istifleyicilerinden birinin hidrolik pompasının arızalanmasıyla dökülen akaryakıt nedeniyle çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğü belirtildi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas kentindeki Şehid Recai Limanı'nda 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti. Patlamada onlarca kişi hayatını kaybetmişti.

İranlı yetkililer, yaklaşık 1200 kişinin de yaralandığı patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı. İçişleri Bakanı İskender Mumini, patlamanın "ihmalden" kaynaklandığını söylemişti.