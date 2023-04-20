Onlarca kişinin yaşamını yirdiği tren kazasına ilişkin rapor hazırlandı

Ulaştırma Bakanlığı tarafından oluşturulan uzman komite, 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazası hakkında bir rapor yayımladı.

Raporda, ülkedeki demir yollarının modernizasyonunun yapılması gerektiği vurgulanırken, kazanın insan hatası, teknolojik ekipman eksikliği ve idari sorunlar gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle meydana geldiği belirtildi.

228 sayfalık raporda ayrıca, Yunanistan Demir Yolları Örgütü (OSE), Demiryolu Düzenleme Kurumu ve tutuklu yargılanan 59 yaşındaki Larissa istasyon şefinin sorumlu olduğu kaydedildi.

Demir yollarında bazı kronik sorunların var olduğuna işaret edilen raporda, demir yolları çalışanlarının eğitimleri konusunda yapısal değişikliğe gidilmesi gerektiğinin de altı çizildi.

Larisa kentinin kuzeyindeki Tembi bölgesinde 28 Şubat'ta yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 57 kişi hayatını kaybetmişti.