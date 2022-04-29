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Dünya

ABD'de onlarca öğrenci Müslüman arkadaşlarına destek için oruç tuttu

ABD'nin Illinois eyaletindeki bir lisede 200'den fazla öğrencinin, Kadir Gecesi öncesi okuldaki Müslüman arkadaşlarıyla dayanışma sergilemek için oruç tuttuğu belirtildi.

AA29 Nisan 2022 Cuma 12:36 - Güncelleme:
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Yerel TV CBS 2 kanalında yer alan habere göre, eyaletin Maine şehrindeki Doğu Maine Lisesi'nde Müslüman olmayan 200'den fazla öğrenci ve bazı okul çalışanları tam gün oruç tuttu.

Okulun Müslüman Öğrenciler Derneği'nden Waleed Atawneh, TV kanalına yaptığı açıklamada, "Tüm sınıf arkadaşlarınızla ve ailenizle bir araya geliyorsunuz, bence bu tür bir şey ramazanın ruhunu ortaya çıkarıyor." ifadesini paylaştı.

Gün boyu oruç tutan öğrencilerden Julia Jaroslawski de orucun insanın kendini disipline etme konusunda zor bir ders olduğunu belirterek, farklı kültürleri ve fedakarlıkları daha iyi anlamak için Müslüman arkadaşlarının kendisini motive ettiğini kaydetti.

Jaroslawski, "Yiyecek ve su hakkında ne kadar sık düşündüğümü fark ettim. Gelecekte ne yiyeceğimi düşünmek yerine, şu anda ne yaptığıma odaklanmam gerektiğini anladım." dedi.

Chicago'nun kuzeyinde bulunan Doğu Maine Lisesi'nin mezunları arasında, 1961-64 yılları arasında öğrencilik yapan Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton gibi isimler de yer alıyor.

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