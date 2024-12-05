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Dünya

OPEC+ grubundan petrol fiyatlarını etkileyecek karar

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, üretim kesintisini 2026 sonuna kadar uzatma kararı aldı.

AA5 Aralık 2024 Perşembe 17:24 - Güncelleme:
OPEC+ grubundan petrol fiyatlarını etkileyecek karar
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Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının piyasa koşullarını değerlendirmek üzere çevrim içi bir araya geldiği 38. OPEC ve OPEC Dışı Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamaya göre, üye ülkelerin toplam üretim miktarı 2025 ve 2026 için günlük 39 milyon 725 bin varil olacak.

Bu dönemde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ise üretimini günlük 300 bin varil artıracak. Söz konusu artış, Nisan 2025-Eylül 2026 döneminde kademeli olarak uygulanacak.

Böylece yapılan düzenlemelerle, grup günlük 2 milyon varillik üretim kesintisini 31 Aralık 2026'ya kadar sürdürecek.

Grubun bir sonraki toplantısı 28 Mayıs 2025'te yapılacak.

- GÖNÜLLÜ ÜRETİM KESİNTİLERİNİN SÜRESİ DE UZATILDI

OPEC tarafından yapılan bir diğer açıklamaya göre, bazı ülkelerin uyguladığı günlük 1,65 milyon varillik gönüllü üretim kesintisinin de Aralık 2026 sonuna kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Buna ek olarak, Suudi Arabistan, Rusya, Irak, BAE, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'ın yine gönüllü olarak uyguladığı günlük 2,2 milyon varillik üretim kesintisi ise Mart 2025 sonuna kadar uzatıldı. Ülkeler, söz konusu ek gönüllü üretim kesintisini Nisan 2025 itibarıyla Eylül 2026 sonuna kadar kademeli olarak kaldıracak.

- ÜRETİM KESİNTİLERİ

Grubun mevcut durumda günlük 5,85 milyon varil arz kesintisi yaptığı hesaplanıyor. Küresel talebin yaklaşık yüzde 5,7'sine denk gelen bu miktar, 2022 sonundan bu yana üye ülkeler tarafından farklı zamanlarda açıklanan üretim kesintilerinin toplamından oluşuyor.

OPEC+ grubu, ilk olarak Ekim 2022'deki toplantısında günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi kararı almıştı.

Nisan 2023'te ise söz konusu kesintiye ek olarak bazı üye ülkelerin Mayıs 2023 itibarıyla günlük 1,65 milyon varillik gönüllü üretim kesintisine gideceği duyurulmuştu.

Haziran 2023'teki toplantısında, günlük 3,65 milyon varilli bulan üretim kesintisini 2024'ün sonuna kadar uzatan grup, bu yıl haziranda bu kesintisine 2025 sonuna kadar 1 yıl daha devam etmek üzere anlaşmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, BAE, Umman, Kazakistan, Irak, Rusya ve Cezayir ise bunlara ek olarak Kasım 2023'te gönüllü olarak bu yılın ilk çeyreğinde günlük toplam 2,2 milyon varillik üretim kesintisine gitme kararı almıştı. Ancak söz konusu üretim kesintisi önce haziran, daha sonra eylül ve ardından yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Bu ülkeler, Ocak 2025 itibarıyla kademeli olarak üretim artışına gitmeyi planlıyordu.

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