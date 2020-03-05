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Dünya

OPEC'ten günlük petrol üretiminin 1,5 milyon varil daha düşürülmesi önerisi

Avusturya'da düzenlenen OPEC 178. (Olağanüstü) Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklamada, petrol üretimlerini günlük 1,5 milyon varil daha azaltmaları tavsiye edildi.

AA05 Mart 2020 Perşembe 18:29 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 18:29

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleriyle OPEC dışı ülkelere, toplam petrol üretimlerini günlük 1,5 milyon varil daha azaltmaları tavsiye edildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen OPEC 178. (Olağanüstü) Toplantısı'nın ardından yapılan yazılı açıklamada, 8. OPEC ve OPEC dışı ülkelerin bakanlar toplantısının yarın gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, "30 Haziran 2020'e kadar günlük petrol üretiminin 1,5 milyon varil daha düşürülmesi tavsiye edilmiştir. Söz konusu günlük kesintinin OPEC için 1 milyon, OPEC dışı ülkeler için ise yarım milyon varil olarak uygulanması, mevcut kesintilerin de yıl sonuna kadar uzatılması teklif edildi." ifadelerine yer verildi.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19), 2020'nin ilk ve ikinci çeyreğinde küresel ekonomi ve petrol talebini olumsuz etkileyebileceği aktarılan açıklamada, bu yıl küresel petrol talebindeki artış öngörüsünün günlük 1,1 milyon varilden, 480 bin varile düşürüldüğü belirtildi.

Kovid-19'un petrol piyasalarındaki etkisinin izlenmeye devam edileceği bildirilen açıklamada, ayrıca Ekvador'un 1 Ocak 2020 itibarıyla OPEC üyeliğinden ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.

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