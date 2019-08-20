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Open Arms gemisindeki düzensiz göçmenler karaya çıkacak

Agrigento Başsavcılığı, 19 gündür denizde bekleyen İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisine el konulması ve bütün düzensiz göçmenlerin karaya çıkarılması talimatı verdi.

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Akdeniz'de kurtardığı düzensiz göçmenlerle 19 gündür denizde bekleyen İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Proactiva Open Arms'ın gemisindeki düzensiz göçmenler nihayet karaya çıkabilecek.
 
İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Agrigento Cumhuriyet Savcısı Luigi Patronaggio, gemi yetkililerinden basına yansıyan "durumun sürdürülemezliğine" yönelik endişeler ve bugün bazı düzensiz göçmenlerin yüzerek karaya ulaşmayı denemeleri üzerine gemide iki hekim eşliğinde incelemelerde bulundu.
 
Savcı Patronaggio, 1,5 saat süren incelemenin ardından gemidekilerin hemen tahliye edilmesi, gemiye de el konulması talimatını verdi. Savcının talimatına göre, denize atlayıp kurtulanların ardından gemide kalan 89 göçmen Lampedusa'ya çıkacak.
 
- İspanya düzensiz göçmenler için gemi gönderiyor
 
Bu arada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, gemideki düzensiz göçmenleri almak üzere İspanyol donanmasına ait bir geminin yola çıkmak üzere hazır olduğunu bildirdi. 
 
İtalyan basını da İspanyol donanma gemisinin 3 gün içinde Lampedusa'ya ulaşacağı ve göçmenleri alıp, Balear adalarına taşıyacağını yazdı. 
 
- Ocean Viking gemisinin bekleyişi ise devam ediyor 
 
Öte yandan, 4 operasyonda 356 kişiyi kurtaran Fransız Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ve SOS Akdeniz adlı STK'lere ait Ocean Viking gemisinin Akdeniz'deki bekleyişi de 11. gününde. Güvenli liman talebine İtalya ve Malta'dan yanıt alamayan gemi, Akdeniz'in uluslararası sularında beklemeyi sürdürüyor. 
 
- "Open Arms" hadisesi 
 
İspanyol STK Proactiva Open Arms'ın gemisi, ay başında Akdeniz'de 3 farklı grup halinde 160 düzensiz göçmeni kurtarmış, güvenli liman olarak İtalya ve Malta'ya yanaşmak istemişti. Her iki ülke ise bu talebe olumsuz yanıt vermişti.
 
İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalyan parlamentosunda bir süre önce kabul edilen güvenlik yasasına dayanarak, gemiye İtalyan kara sularına giriş yasağı getirmişti. 
 
ABD'li aktör Richard Gere, Akdeniz'de bekleyişini sürdüren gemiye giderek destek vermiş, bu destek Gere ile Salvini arasında polemiğe yol açmıştı. Bu sırada 13 düzensiz göçmen, acil tıbbi müdahale gereksinimi sebebiyle gemiden tahliye edilmiş, gemideki düzensiz göçmen sayısı 147'ye düşmüştü.
 
Akdeniz'de deniz ve hava koşullarının geçen çarşamba kötüleşmesi sebebiyle gemi "acil durum" çağrısı yaparken, Lazio Bölge İdare Mahkemesi ise İtalya İçişleri Bakanlığının kara sularına giriş yasağının yürütmesini durdurmuştu.
 
Bu kararın ardından 147 göçmeni taşıyan gemi, yönünü Lampedusa'ya çevirmiş ve perşembe sabahı buranın limanına kadar yaklaşmıştı. Bu sırada yine acil tıbbi müdahale ihtiyacı bulunan 13 düzensiz göçmen daha gemiden indirilmiş ve sayı 134'e düşmüştü. 
 
- Salvini'den gemiye ikinci yasak
 
İçişleri Bakanı Salvini, söz konusu durdurma kararına bir üst mahkemede itiraz edeceklerini belirterek, gemiye yönelik yasaklamayı içeren ikinci kararnameyi de imzalamıştı.
 
Salvini'nin limana yanaşma konusunda yeşil ışık yakmaması sebebiyle gemi, limanın birkaç metre açığında beklemeye devam ederken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ise perşembe günü Salvini'ye bir mektup yazmış ve Fransa, Almanya, Romanya, Portekiz, İspanya ile Lüksemburg'un göçmenleri paylaşmaya hazır olduğunu açıklamıştı. İtalya İçişleri Bakanlığı ise bu konuda henüz kendilerine ulaşan resmi talep bulunmadığını bildirmişti. 
 
Conte'nin, Salvini'ye gönderdiği ikinci mektup üzerine, cumartesi günü gemiden 27 çocuk indirilince kalan göçmen sayısı 107'ye düşmüştü.
 
Bu arada, İspanyol hükümeti, Open Arms için önce Algeciras limanını açtığını belirtmiş, ardından STK'den gelen "uzak" tepkileri üzerine Balear adalarından Minorka'yı önermişti. Open Arms'tan bu ikinci öneriye de bugün "İspanya'ya gidecek durumumuz yok" yanıtı verildi.
 
Gemiden dün gece tahliye edilen 9 kişinin ardından kalanların sayısı önce 98'e, son olarak da denize atlayanların ardından 89'a inmişti. 

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