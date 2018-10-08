Avustralya'da Opera Evi'nin çatısına yansıtılması planlanan at yarışı reklamı tepki aldı

UNESCO Dünya Mirası listesindeki Opera Evi’nin çatısına hafta sonunda yapılacak at yarışları reklamlarının yansıtılmasına Yeni Güney Galler (NSW) eyalet hükümeti tarafından izin verilmesi, ülke genelinde tartışma başlattı.

At yarışı reklamının, Opera Evi’nin Dünya Mirası statüsünü tehlikeye atacağını ve yarışlarının kumarla bağlantılı olmasından dolayı binanın önemini azaltacağını savunan Avustralya'daki çok sayıda sivil toplum kuruluşu reklamın durdurulmasını istedi. Anlaşma gereği yarın gece başlaması öngörülen reklamın yasaklanması için ilgili makamlara çok sayıda protesto mesajları gönderildiği belirtildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian ise alınan kararı savundu.

Tepkiler üzerine açıklama yapan ve reklamda değişikliklere gidildiğini ifade eden Berejiklian, ‘‘Yarın gece gösterilecek olanların Sydneylilerin beklentilerini karşılayacağını rahatlıkla söyleyebilirim.’’ dedi.

Reklamın ülke turizmine katkı yapacağını savunan ve karşı çıkanları eleştiren Başbakan Scott Morrison da "Bu (at yarışı) yılın en büyük olaylarından biri. Turizm geçmişinden geliyorum, bu olaylar şehir için, ülke için büyük fırsatlar yaratıyor.” ifadelerini kullandı.

Reklama karşı 176 binden fazla imza toplandı

Opera Evi ‘‘reklam panosu” olmasın sloganıyla internet üzerinden Sydneyli Mike Woodcock tarafından başlatılan imza kampanyasına 176 binden fazla imza atıldı.

Tartışmalara katılan bazı gazeteciler de at yarışlarının ticari ve kumarla bağlantılı olduğuna dikkati çekerek, ülkenin en tanınmış binasında reklamın yapılmasına tepki gösterdi.

Sorumlulara ölüm tehdidi iddiası

Diğer yandan Sky News Avustralya’ya konuşan NSW Yarış Başkanı Peter V’landys, bina üzerine reklamı yansıtacak şirket personelinin ölüm tehditleri aldığını iddia etti.

Yarın gece başlaması beklenen reklamın, karşıt görüşlüler tarafından protesto edilmesi bekleniyor.

Sydney’de Everest adlı at yarışı toplam 13 milyon Avustralya doları (12,6 milyon ABD doları) para ödüllü olması nedeniyle eyaletin en büyük yarış organizasyonu olarak biliniyor.