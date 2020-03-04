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Dünya

Avrupa'dan Rusya'ya tehdit! 'Orada ne yaptığınızı biliyoruz...'

Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, “Rusya'nın Suriye'de ne yaptığını bildiğimizi söylemek lazım.” değerlendirmesinde bulundu. Kramp-Karrenbauer, Esed rejimini destekleyen Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar uygulanmasını önerdi.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 18:38 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 18:41

Kramp-Karrenbauer, Alman basınına yaptığı açıklamada, Almanya’nın Rusya ile çeşitli ekonomik ilişkiler içinde bulunduğunu belirterek, Rusya’nın her şeyi yapmasına izin vermeyeceklerini göstermek için Ukrayna konusunda yaptırımlar uygulandığını anımsattı.

Bunun şimdi Suriye’ye ilişkin de gündeme gelebilecek bir konu olabileceğine işaret eden Kramp-Karrenbauer, “Rusya’nın Suriye’de ne yaptığını bildiğimizi söylemek lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Kramp-Karrenbauer, İdlib’den kaçanlar için “insani güvenli bölge” oluşturulması konusunda müzakere edilecek önemli ülkelerin Türkiye ve Rusya olduğunu vurgulayarak, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in güvenli bölgeyi yeniden gündeme getirmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Bu konuyu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ele almak gerektiğine dikkati çeken Kramp-Karrenbauer, “Şansölye Merkel bunu yapıyor ve bu doğrudur.” dedi.

"SURİYELİLERE İNSANİ YARDIM ULAŞMASI İÇİN BİR BÖLGE BELİRLENMESİ" ÇAĞRISI

Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer de hükümetin, İdlib’deki insani durumun dramatik olduğunu düşündüğünü belirtti.

İdlib’deki çatışmalardan etkilenenlerin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Demmer, yardım kuruluşlarınca bu kişilere ulaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Erdoğan ve Putin’in yarın yapacağı görüşmeye işaret eden Demmer, iki lidere "Suriyelilere insani yardım ulaşması için bir bölgeyi belirlemeleri" çağrısında bulundu.

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