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Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ilk koronavirüs vakası kaydedildi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi.

AA29.01.2020  09:52 - Güncelleme: 29.01.2020  09:52

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in Vuhan kentinden gelen bir aile fertlerinde yeni tip koronavirüsü tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu virüsü taşıdıkları tespit edilen kişilerin sağlık durumlarının stabil olduğu ve tıbbi gözetim altında tutuldukları aktarıldı.

Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği şartlara göre gerekli önlemlerin alındığı ve endişe verici bir durumun olmadığı kaydedilen bakanlık açıklamasında, yeni tip koronavirüs vakası tespit edilen söz konusu ailenin kaç kişiden oluştuğuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

- YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

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